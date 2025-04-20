Китай сократил импорт нефти из России на 14,7%

Россия в январе-марте 2025 года поставила в Китай на 14,7% меньше нефти, чем за аналогичный период прошлого года. Китай сократил импорт до 24,315 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Стоимость поставок нефти из РФ за этот период составила $13 млрд, что на 22% меньше, чем в январе - марте 2024 года. Несмотря на это Россия все еще занимает первое место среди поставщиков нефти Китаю. На "черное золото" приходится более 40% от стоимости всех поставок из РФ в КНР, передает ТАСС.

Кроме того, в марте Россия поставила в Поднебесную 8,85 млн тонн нефти, что на 14% больше, чем в феврале. Китай импортировал это сырье из РФ на $4,6 млрд, что на 9% больше, чем в позапрошлом месяце.