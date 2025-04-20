В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели четырех детей при пожаре

СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело после гибели четверых детей при пожаре в частном доме в Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, пожар произошел вечером 19 апреля в одном из частных домов в поселке Василовка Катав-Ивановского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС, когда спасатели прибыли на место, пламя уже перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Возгорание тушили 23 пожарных. В итоге пламя погасили на 160 кв. м. В результате происшествия погибли девочка 12-ти лет и три мальчика семи и пяти лет. Дети находились дома без родителей.

По словам главы региона Алексея Текслера, пожар произошел в доме семьи участника боевых действий на Украине. Мать детей уехала в Москву к раненному мужу в госпиталь, а детей оставила на родных, сообщил Текслер.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следствие оценит условия проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельность органов системы профилактики.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Региональный СКР доложит о ходе расследования дела главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ночью 20 апреля пять детей погибли при пожаре в частном доме в Астрахани. Матери погибших детей дома также не было.