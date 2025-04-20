Пять детей погибли в пожаре в Астрахани

В Астрахани в результате ночного пожара в частном доме погибли пять детей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Астраханской области, ночью 20 апреля загорелся частный дом на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани. После того, как пожар потушили, в доме нашли тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Матери погибших детей дома не было.

Следователи выяснили, что четверо погибших были дети астраханки, а также один ребенок знакомой, оставшийся в гостях. Еще одному ребенку удалось спастись.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководителя следственного управления генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.