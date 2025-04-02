Игорь Седов поможет астраханцам решить вопрос по приведению в порядок железного пешеходного мостика через ерик Солянка

"Продолжаю по просьбам жителей выезжать на проблемные участки 32 округа", - сообщил в своем телеграмм-канале председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Астраханцы пожаловались парламентарию на аварийное состояние железного пешеходного мостика через ерик Солянка, соединяющего улицу Молдавскую с Белгородской.

"Выехал в Военный городок и вместе с жителями осмотрел аварийный объект. Вопрос, конечно, важный: дети, пожилые люди, родители с детьми, проживающие в частном секторе, вынуждены каждый день ходить по аварийному мосту, чтобы попасть в школу, садик или магазин", - отметил Игорь Седов.

Председатель городской Думы Астрахани сообщил, что в ближайшее время будет изыскивать возможности для приобретения необходимых материалов, чтобы с привлечением специалистов произвести ремонт пешеходного мостика.