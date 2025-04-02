Игорь Бабушкин встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой

"Накануне первого заседания комиссии Государственного совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей встретился с вице-премьером Правительства России Татьяной Алексеевной Голиковой", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

С первых дней специальной военной операции и федеральные, и региональные органы социальной защиты, учреждения здравоохранения обеспечивают лечение и сопровождение не только бойцов, вернувшихся из зоны проведения СВО, но и членов их семей. С созданием Фонда «Защитники Отечества», которому завтра исполняется 2 года, эта работа вышла на новый уровень. Однако ещё много предстоит сделать для полного формирования всеобъемлющей и эффективной системы заботы об этих категориях наших граждан.

Как известно, Указ о создании комиссии Госсовета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей некоторое время назад подписал Президент России Владимир Путин. Главой комиссии назначен Игорь Бабушкин.

"Наибольший объём системных вопросов сегодня отрабатывается в комиссиях при Президенте по делам ветеранов и по делам инвалидов. Новая комиссия Государственного Совета уже включилась в эту работу в части ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Договорились с Татьяной Алексеевной, возглавляющей обе президентские комиссии, о сотрудничестве в данном направлении. Также обсудили текущие вопросы реализации на территории Астраханской области новых национальных проектов", - сообщил губернатор Астраханской области.