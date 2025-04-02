Мэр Екатеринбурга высоко оценил новую насосную станцию №5 и поблагодарил энергетиков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новой насосной станции №5. Она расположена по адресу проспект Космонавтов 5/2. Благодаря её работе обеспечивается нормативный гидравлический режим, а значит, надежное теплоснабжение жителей пяти районов города. После ввода в промышленную эксплуатацию станция заменит свою предшественницу, недавно отметившую 60-летие.

Строительство насосной станции начались в октябре 2023 г. и завершилось чуть больше, чем через год, в декабре 2024-го. После этого энергетики "Екатеринбургской теплосетевой компании" приступили к комплексным испытаниям оборудования. С января 2025 г. насосная станция №5 введена в опытно-промышленную эксплуатацию.

Она обеспечит надежное теплоснабжение жителей Кировского, Октябрьского, Верх-Исетского, Ленинского и Железнодорожного районов столицы Урала. Благодаря новой станции объём перекачиваемой воды увеличится в полтора раза (с 6 до 9 тыс. т). Она работает в автоматическом режиме – без присутствия специалистов.

Приехавшего на осмотр объекта главу столицы Урала Алексея Орлова встретил исполнительный директор АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" Андрей Шмельков. Руководителю Екатеринбурга показали краткий фильм о строительстве станции, а потом провели по её территории.

В разговоре с журналистами после осмотра станции Алексей Орлов сообщил, что станция обеспечит нормативный гидравлический режим теплоснабжения центральной части города. Ранее эту работу выполняла расположенная неподалёку насосная станция №3, которая эксплуатировалась 60 лет.

"Использовавшееся на насосной станции №3 оборудование выработало свой ресурс. Было принято решение построить новую станцию", - сказал Алексей Орлов.

После этого направлена заявка в Фонд развития территории на софинансирование проекта. Её удовлетворили.

"Старт строительству дан в конце 2023 г. Чуть больше года понадобилось строителям, чтобы возвести этот объект. Станция эффективнее – она прокачивает не 6, как старая, а 9 тыс. кубометров воды в час. Полностью автоматизирована. Четыре современных насоса российского производства. Персонал здесь не нужен", - сказал Алексей Орлов.

Новая насосная, безусловно, сделает жизнь горожан комфортнее. Её мощность позволит обеспечить теплом различные объекты, которые будут расположены рядом, в числе которых – "Екатеринбург-Сити".

"Спасибо "Екатеринбургской теплосетевой компании", подрядной организации. Сегодня идёт опытная эксплуатация станции, в следующий сезон она станет промышленной с выводом станции №3 из эксплуатации", - подытожил Алексей Орлов.

Исполнительный директор АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" Андрей Шмельков в разговоре с журналистами отметил, что компания исходила именно из задачи обеспечить развитие Екатеринбурга. И отметил, что новая станция укомплектована отечественным оборудованием.

"Актуальная особенность станции – российское оборудование, запорная арматура и программное обеспечение. Минимум 50 лет станция будет работать. Эффективность мы просчитываем. Только по затратам на электроэнергию экономия будет 20% в год относительно той станции, которая работала до сегодняшнего дня", - сказал Андрей Шмельков.

Энергетики также предусмотрели отдельную схему работы на случай поломки тех или иных элементов.

"Если сломается железо, срабатывает система, включается другой насос. Если есть проблема с электричеством, автоматически включается другой ввод. Если все насосы по какому-то форс-мажору вдруг остановятся, защита от гидроудара спасёт как внутридомовые системы посетителей, так и магистральные сети", - сказал Андрей Шмельков в ответ на вопрос Накануне.RU.