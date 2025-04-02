На Широкой речке в Екатеринбурге автобус влетел в остановку

Сегодня в Екатеринбурге пассажирский автобус влетел в остановочный комплекс в районе Широкой речки. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург".

Сообщений о пострадавших не поступало. Судя по опубликованному фото, в салоне автобуса также никого, кроме водителя, не было. Транспорт врезался во входную дверь остановочного комплекса, минуя зону ожидания пассажиров.

Информацию о произошедшем уже сообщили в городскую Госавтоинспекцию. Подробности инцидента пока неизвестны.