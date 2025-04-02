В Екатеринбурге прошел первый в этом году рейд по самокатчикам

Госавтоинспекция Екатеринбурга провела первый в нынешнем году совместный рейд с представителями кикшеринговых компаний. Было выявлено наиболее частое нарушение среди самокатчиков.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГАИ, в ходе рейда автоинспекторы выявляли пересекающих проезжую часть в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора. Также они искали любителей не спешиваться на пешеходном переходе при управлении велосипедом или самокатом.

Как отмечают в ведомстве, наиболее частым нарушением остается пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись. Всех, кто пренебрегал Правилами дорожного движения, привлекали к административной ответственности.

Напомним, недавно жители Екатеринбурга в ходе опроса высказались за полный запрет электросамокатов на улицах. Однако власти города не стали вводить такого запрета или отказываться от кикшеринговых СИМ.