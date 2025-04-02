В Перми сегодня на глазах прохожих загорелась 75-летняя пенсионерка

В Перми сегодня на глазах прохожих загорелась 75-летняя пенсионерка. Женщину спасли прохожие.

По данным Ural Mash, инцидент произошел на проспекте Декабристов. Ее успели потушить. Сейчас пенсионерка лежит в больнице под ИВЛ с 40% ожогов тела.

В полиции сообщили Накануне.RU, что по данному инциденту проводится проверка. Обстоятельства выясняются. В МЧС сообщили, что по данному факту сообщений в пожарную охрану не поступало. В ведомстве напомнили, что граждане обязаны при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану на телефонам: 01, 101, 112.