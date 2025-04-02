В Перми оценили стоимость расширения "наземного метро" в 28 миллиардов

В Перми расширят "наземное метро". Проект был представлен на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. В настоящий момент в Совфеде проходят Дни Пермского края. Об этом сообщает портал "Вместе.рф".

Стоимость расширения составит 28 млрд руб. Региональный бюджет берет на себя половину расходов. В числе крупных инвесторов - Российские железные дороги. Отмечается, что наземное метро - один из главных инфраструктурных проектов, который позволит сократить время в пути и увеличить поток пассажиров.

"Мы начали с двух самых главных и самых, на наш взгляд, в будущем грузонапряженных транспортно-пересадочных узлов - это Пермь Первая и остановочный пункт "Попово", по которым закончено прохождение госэкспертизы и идет строительство. При этом реализованы вопросы софинансирования 50 на 50", - рассказал заместитель генерального директора "РЖД" Иван Колесников.

Власти края рассчитывают, что инвестиционную привлекательность региона повысит также реконструкция железнодорожного вокзала в Перми. Это не только строительство нового комплекса, но также обновление путей и оборудования. В результате в крае появится крупнейший в Приволжском федеральном округе современный транспортный хаб. Регион также вошел в число 25 субъектов, где оборудуют детскую железную дорогу.

В Пермском крае также возрождают судостроение и судоходство. На местных верфях выпустили причалы для столицы. Производятся электросуда "Москва 2.0". Это новая модель прогулочных судов.