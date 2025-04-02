Авиасообщение между РФ и Абхазией запустят с 1 мая

Полноценное авиационное сообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, передает агентство Sputnik Абхазия.

С 1 мая также начнет курсировать электричка Сириус — Имеритинская долина — Сухум. Как отметил Кириенко, это является "серьезной дополнительной возможностью".

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт сообщал, что открытие регулярного авиасообщения со столицей Абхазии ожидается к началу лета. В феврале аэропорт "Сухум" принял первый тестовый рейс из Москвы.

Сухумский аэропорт имени Ардзинбы с 1993 года был закрыт для полетов.