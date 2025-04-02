Сенаторы запретили рекламу в запрещенных в России соцсетях

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете рекламы в запрещенных и заблокированных в РФ соцсетях. Ранее документ в трех чтениях приняла Госдума. До вступления его в действие осталась только подпись президента.

Между тем, в Ассоциации блогеров и агентств посчитали, что только блогеры от этого запрета потеряют 1,8 млрд руб. Ассоциации удалось добиться отсрочки вступления закона в силу – запрет станет обязательным спустя полгода после принятия в парламенте. Ожидается, что это поможет блогерам и рекламным агентствам перестроиться и, возможно, перейти на другие платформы.

Потенциальные потери малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые часто продают свои товары в соцстях, пока не подсчитаны. При этом многие эксперты отмечают, что депутатам и сенаторам не удастся таким образом наказать сами соцсети, ведь они уже давно не ведут в РФ бизнес и, соответственно, не получают прибыль от рекламных размещений.