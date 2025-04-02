Депутат Николаев выступил против уроков семьеведения

Депутат Госдумы Николай Николаев выступил категорически против введения в школах уроков семьеведения. Так он отреагировал на полемику в связи с появившимся учебником семьеведения, одим из авторов которого является депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Он считает, что ни в коем случае недопустимо делать такой урок обязательным или квазиобязательным, "что в наших условиях более вероятно". Это будет подталкивать детей к сомнению, а в "правильной" ли семье они живут, - "и вот уже клинышек между ребенком и семьей - забит". Вредно также муссировать нормы законодательства, которые закладывались в 90-е годы, потому что они касаются абортов, опеки, ювенальных подходов и т.п.

"Во всем мире рождаемость падала по мере усиления вмешательства государственной системы в семью и введения механизмов "защиты прав человека" применительно к семье. Я уверен, что родительское сообщество, православные, все, кому дороги семейные ценности, должны сейчас возражать не против авторов учебника, а против самого предмета как такового. В качестве добровольного кружка, или семинара, или внеклассного клуба по интересам - пожалуйста. Но как официального предмета, а тем более обязательного - ни в коем случае", - заключил депутат.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что его дети "учебник по семьеведению имени Останиной/Мосуновой" читать не будут.