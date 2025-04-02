1200 учителей хотят работать на Ямале, а мест - 68

На 68 мест кадровой программы "Учитель Ямала" поступило более 1200 заявок, конкурс - 18 человек на место, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2025 году размер грантов по программе вырос до 1 миллиона рублей для городских учителей и до 1,5 миллиона рублей – для сельских. Также сняты возрастные ограничения. Главное условие - отсутствие предыдущего опыта работы в школах Ямала.

На Ямале действуют 17 мер поддержки педагогов. Молодым специалистам при трудоустройстве выплачивается 100 тысяч рублей. Педагоги и врачи с первого дня работы получают зарплату с учетом северных надбавок, которые составляют 80%. Программа "Учитель Ямала" нацелена на то, чтобы привлечь учителей в школы региона.

При этом в регионе тоже не хватает учителей. В прошлом году в департаменте образования Ямала признали, что остро ощущается дефицит преподавателей по математике, физике, информатике.

По официальным данным Минпроса, нагрузка на одного учителя на Ямале ненамного лучше, чем в среднем по России. Учителя математики работают в среднем на 1,7 ставки, русского языка и литературы - на 1,6 ставки. Правда, количество молодых учителей по отношению к пожилым повыше. Но тоже весьма мало - 50-60%.



