В Екатеринбурге десятки человек эвакуировались из-за пожара в 25-этажке

В Екатеринбурге несколько десятков человек эвакуировались на улицу из-за пожара в многоэтажке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре на улице Рассветная в уральской столице. Горела квартира, расположенная на 15-м этаже муниципального 25-этажного жилого дома. На площади 15 квадратных метров огнем оказались повреждены отделка балкона и домашнее имущество.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений на улицу эвакуировались 60 человек, в том числе 4 ребенка. В тушении были задействованы 13 единиц техники и 38 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11-м часу утра. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точная причина пожара сейчас устанавливается.