Теннисистка Касаткина заявила, что сменила гражданство из-за дискриминации в России

12-я ракетка мира Дарья Касаткина заявила, что приняла решение о смене спортивного гражданства из-за дискриминации в России.

"Мне пришлось пойти на это, ведь я просто не могла думать о возвращении туда, где те, кто живёт в таких же условиях, как и я, подвергаются дискриминации", – приводит слова спортсменки издание Ubitennis.

Напомним, что с 31 марта 2025 года 27-летняя Касаткина официально будет представлять в WTA-туре Австралию. По её словам, данное решение далось ей непросто. На счету спортсменки девять выигранных турниров WTA (восемь из которых в одиночном разряде). Касаткина на протяжении нескольких лет была первой ракеткой России, однако недавно в общем рейтинге её опередила Мирра Андреева.

Отметим также, что в июле 2022 года Касаткина совершила так называемый каминг-аут*, признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации.

*международное общественное движение ЛГБТ – экстремистская организация, запрещённая в России.