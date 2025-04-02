Госдума расширяет основания для признания иноагентом

Госдума приняла в первом чтении сразу три законопроекта, которые, по мнению вице-спикера палаты Ирины Яровой, направлены на защиту россиян, Российской Федерации и российских ценностей.

Один законопроект расширяет перечень оснований для внесения в реестр иноагентов Минюста РФ. Минюст теперь может присвоить статус иноагента тем, кто содействовал исполнению решений иностранных организаций, направленных против РФ.

Второй законопроект ужесточает наказание за призывы к санкциям в отношении России, за дискредитацию армии и т.д. – предполагаются тюремные сроки в 5-7 лет и конфискация имущества, если суд выявит у подсудимого корыстные побуждения.

Наконец, в первом чтении принят законопроект о возможности вынесения заочных приговоров в отношении тех, кто "находится за рубежом или сбежал за рубеж", по 20 видам преступлений.