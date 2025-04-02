SHOT: ВС РФ заняли Гуево в Курской области

Российские военнослужащие заняли село Гуево в Курской области, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в населенном пункте идет зачистка и одновременно эвакуация мирного населения.

В регионе осталось освободить от ВСУ всего один крупный населенный пункт – Горналь, сообщает SHOT. Сейчас в районе села наблюдается скопление живой силы противника и до 15 единиц тяжелой техники.

28 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гоголевку в Курской области.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. С 8 по 14 марта ВС России вернули под контроль свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.