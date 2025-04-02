Опрос: жители Екатеринбурга предпочитают российские сериалы
Жители Екатеринбурга предпочитают смотреть российские сериалы. Опрос на эту тему в марте нынешнего года провел сервис SuperJob.
Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 40% екатеринбуржцев любят смотреть отечественные сериалы. 30% опрошенных выбирают американские. Британские и турецкие сериалы интересуют по 10% опрошенных, южнокорейские – 9%.
3% с удовольствием смотрят японские сериалы, и лишь 1% – бразильские. А каждый пятый опрошенный уралец не смотрит сериалы вовсе.
Напомним, ранее свердловские полицейские, психологи и уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков не увидели влияния сериала "Слово пацана" на агрессию подростков.