Учителей с негосударственным дипломом о переподготовке не допустят к урокам с 2026 года - законопроект

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию сегодня одобрил поправку, согласно которой педагоги с полученными в частных организациях дипломами о дополнительном образовании не будут допускаться к преподаванию с 1 сентября 2026-го года.

В феврале этого года тему фиктивных дипломов поднял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что в школах не хватает 33% учителей математики и более 37% учителей физики, однако их отсутствие маскируется за счет того, что педагогов по этим предметам готовят "из учителя труда, физкультуры и других", просто фальсифицируя их переподготовку. Благодаря этому школа получает лицензию. Он призвал профильный комитет и Министерство просвещения внести предложения по этому поводу.