Экс-губернатор Югры посодействует возвращению в собственность государства Кунгурской ледяной пещеры

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова пожелала посодействовать возвращению в собственность государства Кунгурской ледяной пещеры, сообщают "Погоны и галстуки".

В настоящий момент уникальный природный объект находится практически в частной собственности у компании "Сталагмит-Экскурс", которая имеет бессрочную лицензию на право пользования. Сообщается, что действия арендатора вызывают беспокойство у пермяков: он строит стены, тоннели, колонны без технической документации. Это небезопасно для самого объекта и посетителей.

В аренде объект находится уже около 30 лет. Отозвать лицензию непросто - требуются серьезные основания в виде вопиющих нарушений. Сенатор Комарова попросила доверить ей правовую работу по корректировке законодательства о недрах: надо разобраться с этими бессрочными лицензиями и поэтапно решать проблему.

Отметим, что в Совете Федерации с 31 марта по 2 апреля проходят дни Пермского края. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края, с докладом "Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды Пермского края" выступил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович.

Он акцентировал внимание на экологических проблемах региона, которые являются результатом интенсивного промышленного развития в середине 20 века.

"В крае сегодня 27 объектов накопленного вреда, оставшихся от деятельности промышленных предприятий в советское время. Правительством Пермского края получены все необходимые заключения, подготовлены проектно-сметные документации. Мы заинтересованы в скорейшей ликвидации таких промышленных объектов, включая решение вопроса по Кизеловскому угольному бассейну", - поделился в рамках доклада Дмитрий Беланович.

По итогам обсуждения комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Правительству РФ рассмотреть возможность включения мероприятий по ликвидации и рекультивации накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Пермского края, в федеральный проект "Генеральная уборка" на 2026-2030 годы в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Также рекомендовано предусмотреть в федеральном бюджете финансирование мероприятий до 2034 года, предусмотренных "дорожной картой" по решению проблемы загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории КУБа и за его пределами.