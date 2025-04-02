Экс-губернатор Югры посодействует возвращению в собственность государства Кунгурской ледяной пещеры

02 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Экс-губернатор Югры посодействует возвращению в собственность государства Кунгурской ледяной пещеры

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова пожелала посодействовать возвращению в собственность государства Кунгурской ледяной пещеры, сообщают "Погоны и галстуки".

В настоящий момент уникальный природный объект находится практически в частной собственности у компании "Сталагмит-Экскурс", которая имеет бессрочную лицензию на право пользования. Сообщается, что действия арендатора вызывают беспокойство у пермяков: он строит стены, тоннели, колонны без технической документации. Это небезопасно для самого объекта и посетителей.

В аренде объект находится уже около 30 лет. Отозвать лицензию непросто - требуются серьезные основания в виде вопиющих нарушений. Сенатор Комарова попросила доверить ей правовую работу по корректировке законодательства о недрах: надо разобраться с этими бессрочными лицензиями и поэтапно решать проблему.

Отметим, что в Совете Федерации с 31 марта по 2 апреля проходят дни Пермского края. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края, с докладом "Актуальные вопросы природопользования и охраны окружающей среды Пермского края" выступил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович.

Он акцентировал внимание на экологических проблемах региона, которые являются результатом интенсивного промышленного развития в середине 20 века.

"В крае сегодня 27 объектов накопленного вреда, оставшихся от деятельности промышленных предприятий в советское время. Правительством Пермского края получены все необходимые заключения, подготовлены проектно-сметные документации. Мы заинтересованы в скорейшей ликвидации таких промышленных объектов, включая решение вопроса по Кизеловскому угольному бассейну", - поделился в рамках доклада Дмитрий Беланович.

По итогам обсуждения комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Правительству РФ рассмотреть возможность включения мероприятий по ликвидации и рекультивации накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Пермского края, в федеральный проект "Генеральная уборка" на 2026-2030 годы в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

Также рекомендовано предусмотреть в федеральном бюджете финансирование мероприятий до 2034 года, предусмотренных "дорожной картой" по решению проблемы загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории КУБа и за его пределами.

Теги: Сталагмит-Экскурс, Кунгурская ледяная пещера, Наталья Комарова, Совет Федерации


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети