В районе ванинского порта произошло землетрясение

Землетрясение произошло в акватории Татарского пролива. По данным Геофизической службы РАН, землетрясение зафиксировано в 15:48 местного времени, в 24 километрах северо-восточнее поселка Ванино Хабаровского края и в 117 километрах западнее города Углегорска Сахалинской области. Эпицентр находился на глубине 8 км. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,1.

Данное сейсмособытие на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов не ощущалось, звонки от населения единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме, сообщили в краевом управлении МЧС.

В пятницу, 28 марта, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в юго-азиатском регионе, эпицентр находился в Мьянме, где погибли около 2 тыс. человек, почти 4 тыс. человек получили ранения.