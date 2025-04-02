Консульство Венгрии в Екатеринбурге прекратило выдачу шенгена в Австрию

Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге перестало представлять Австрию в выдаче шенгенских виз. Об этом сообщается на сайте консульства.

Начиная с 1 апреля, консульство больше не принимает заявления на шенгенские визы, в которых основной страной назначения является Австрия или въезд будет осуществляться исключительно в Австрию.

Напомним, что еще в августе президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне. Причина – визовые послабления гражданам России и Белоруссии. Позднее временный пограничный контроль на 2025 год был введен Нидерландами, Словенией, Италией, Австрией, Норвегией, Данией, Францией и Швецией.