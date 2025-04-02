ВСУ за три месяца лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин

ВСУ за первые три месяца 2025 года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Так, с января по апрель Украина потеряла 2495 танков и других бронированных машин; 10 самолетов; более 10 тысяч беспилотников; 11 зенитных ракетных комплексов.

За этот же период потери ВСУ составили 138 545 военных.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге открывается выставка трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военными группировки войск "Центр" в зоне СВО. В экспозиции будет представлено около 30 единиц техники: танк Abrams, БМП Bradley и Marder, БТР М113. Среди новинок выставки – бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, "Буцефал" и другие.