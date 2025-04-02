Депутат Госдумы: Правительство занимается "амнистией показателей"

Правительство занимается амнистией показателей – чтобы получать KPI, первичные показатели с помощью "хитрых механизмов" уменьшают, в результате из 10 нацпроектов выполнили два, об этом 1 апреля на Московском экономическом форуме заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

"Я их спрашиваю: зачем нацпроект, который не решает вопрос, или руководители, которые корректируют цифры, а не выполняют их? Нацпроект "Демография" у нас формально выполнен на 99%, а смертность – минус 650 тысяч за прошлый год", – сказал Николай Коломейцев.

Он добавил, что в работе кабмина двойственность есть во многом.

"У нас говорят, все хорошо, все улучшается, растет количество многодетных семей. Но оно растет крайне медленно. Вдумайтесь, 50 млн наших сограждан имеют кредиты, из которых треть имеют от трех до пяти кредитов, при этом 8 млн имеет не просто кредиты, три и более, но и имеет кредиты в МФО под 365 процентов. С учетом принятия закона о банкротстве физлиц, есть следующая динамика: в прошлом году банкротами объявлены 431 тысяча, а с момента введения института банкротства – 1 млн 533 тысячи наших сограждан. И тенденция последние пять лет – минимум 25% прирост. Это говорит о том, что тенденция обнищания общества налицо", – считает Николай Коломейцев.