Генпрокурор заявил об окончательном решении проблемы обманутых дольщиков

В большинстве российских регионов окончательно решена проблема обманутых дольщиков, в 22 оставшихся регионах остались единичные случаи обмана дольщиков, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации с отчетом.

За минувший год более 23 тыс. обманутых дольщиков получили квартиры или денежное возмещение. Также за год прокуроры поучаствовали в более чем сотне дел о банкротстве застройщиков, чем предотвратили неправомерное изъятие десятков уже оплаченных квартир, заявил Краснов.