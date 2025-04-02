Первыми к устранению последствий разлива мазута в Черном море приступили волонтеры, а не МЧС - ГП

К устранению последствий разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года приступили волонтеры, а не МЧС и другие ответственные силы, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что сейчас Генпрокуратура контролирует утилизацию загрязненных грунтов черноморского побережья и подъем затонувших судов.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

В декабре Ростехнадзор установил, что оба танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих "Волгатранснефть" не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.