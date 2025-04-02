Коллекторы создали портрет типичного россиянина с просроченным кредитом

Стало известно, кем является типичный россиянин с просроченным банковским кредитом. Это одинокий мужчина в возрасте 26-45 лет, обычно он не платит по кредиту наличными. Средняя сумма просрочки составляет 185 тыс. руб., это на четверть больше, чем в прошлом году, передает Forbes со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторов.

Эксперты отмечают, что самые большие суммы просрочек у людей 46-55 лет, но при этом сама эта возрастная категория невелика.

Доход среднестатистического россиянина с просроченной задолженностью — 58 тыс. руб., то есть более чем в три раза ниже, чем средний долг.

Более половины должников с просроченной задолженностью (56%) — мужчины, за год их доля выросла на 5 п. п. Более 20% от всех должников с просрочкой живут в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Башкортостане и Свердловской области. Среднестатистический должник не состоит в браке и не имеет детей. Среди должников чаще всего встречаются продавцы и водители.