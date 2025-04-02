Москвича осудили за посты со свастикой во "ВКонтакте"

В Москве мужчину оштрафовали на 22 тыс. руб. за посты во "ВКонтакте" с изображением свастики.

Москвича Александра Исакова Бабушкинский районный суд столицы признал виновным в четырех административных правонарушениях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Судья посчитал, что Исаков разместил четыре поста с изображением нацистской символики в соцсети, таким образом продемонстрировав ее публично.

В 2019-м году Госдума разрешила демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов. Атрибутика может демонстрироваться в произведениях искусства, литературы, науки и сообщениях СМИ.