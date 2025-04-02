В Артемовском уборщицу больницы будут судить за слив личных данных пациентки

В Артемовском перед судом предстанет уборщица ГАУЗ Свердловской области "Артемовская центральная районная больницы", которая из личной неприязни к пациентке, узнала ее персональные данные и диагноз и отослала третьим лицам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уборщица находилась в кабинете врача и увидела на мониторе компьютера информацию о пациентке - ее личные данные и причины обращения за медпомощью. Не имея на это права, женщина сфотографировала экран монитора, а после, из личных побуждений, разослала полученную информацию третьим лицам.

В отношении сотрудницы больницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272.1 УК РФ "Незаконное использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей специальные категории персональных данных". В прокуратуре отметили, что своими действиями женщина нарушила п. ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Уголовное дело уже направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.