Врачам предложили дать право отступать от клинических рекомендаций

Депутаты ГД Федот Тумусов и Юрий Григорьев внесли законопроект о праве врачей отступать от клинических рекомендаций, чтобы учитывать индивидуальные особенности пациента.

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Они отмечают, что клинические рекомендации направлены на тактику лечения каждого конкретного заболевания без учета индивидуальных особенностей человека и наличия сопутствующих заболеваний. Поэтому, применяя стандартную схему и не учитывая особенности организма и сопутствующие болезни, можно привести к обострению последних. Многие негативные отзывы о врачах и больницах как раз часто и связаны с отсутствием индивидуального подхода, говорится в пояснительной записке.

Ранее Минздрав сообщил, что с 1 января 2025 года следование утвержденным клиническим рекомендациям станет для медиков обязательным. При этом председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что многие врачи недовольны. Председатель Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев говорит, что строгое следование рекомендациям не просто ограничивает врачей, но угрожает им лишними проверками за выполнение своего профессионального долга.

В итоге Минздрав признал, что рекомендации не являются нормативными актами и не обязывают врачей строго им следовать.