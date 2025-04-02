Алла Пугачева выпустила две новые песни на тему войны

Алла Пугачева представила две новые песни о войне – "Мама" и "Поцелуй войны". Композиции появились на официальном YouTube-канале певицы.

Сообщается, что музыку к обоим трекам написал Андрей Мисин, слова к песне "Мама" написала сама Пугачева, автором текста к песне "Поцелуй войны" стал Андрей Ордынец.

В песне "Мама" текст выстроен в виде диалога матери с сыном:

"Мам, для тебя я живой

Слышишь, мам

Буду всегда я с тобой

Я проклинаю тот бой, мам

Что разлучил нас с тобой

Разлучил...

Как я могла отпустить тебя, сын

Как могла

В этот ужаснейший бой

Отпустила тебя, бесы попутали

Сердце вдруг стало невмочь

А ты снишься, снишься мне

Каждую ночь…".

Ранее СМИ сообщали, что песня "Поцелуй войны" была вдохновлена прорывом советских солдат в ходе Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 года.