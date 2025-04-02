Алла Пугачева выпустила две новые песни на тему войны
Алла Пугачева представила две новые песни о войне – "Мама" и "Поцелуй войны". Композиции появились на официальном YouTube-канале певицы.
Сообщается, что музыку к обоим трекам написал Андрей Мисин, слова к песне "Мама" написала сама Пугачева, автором текста к песне "Поцелуй войны" стал Андрей Ордынец.
В песне "Мама" текст выстроен в виде диалога матери с сыном:
"Мам, для тебя я живой
Слышишь, мам
Буду всегда я с тобой
Я проклинаю тот бой, мам
Что разлучил нас с тобой
Разлучил...
Как я могла отпустить тебя, сын
Как могла
В этот ужаснейший бой
Отпустила тебя, бесы попутали
Сердце вдруг стало невмочь
А ты снишься, снишься мне
Каждую ночь…".
Ранее СМИ сообщали, что песня "Поцелуй войны" была вдохновлена прорывом советских солдат в ходе Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 года.