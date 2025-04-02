Вучич: Два мировых лидера тайно звонили Путину

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что ему известно о двух мировых лидерах, которые тайно созванивались с президентом России Владимиром Путиным. Кто именно эти политики, глава государства не уточнил.

"Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", - приводит РИА Новости слова Вучича, сказанные в интервью блогеру Марио Науфалу.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что российские спецслужбы помогают Сербии в борьбе с цветной революцией, разгорающейся в республике.

"Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией", - сказал политик.

Вулин напомнил, что ранее спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями, и оно остается в силе.