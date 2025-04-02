СМИ: У Трампа подозревают, что в ближайшие месяцы мира не достичь

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа считают, что перемирие на Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие месяцы. Об этом пишет агентство Reuters.

В Белом доме разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву. Накануне там заявили, что Трамп разочарован Зеленским и президентом России Владимиром Путиным и хочет, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее. А России угрожают новыми санкционными мерами.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хочет урегулировать проблему так, чтобы разрешить первопричины конфликта, поэтому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов. Вашингтон же просто стремится к прекращению огня без устранения глубинных причин.