В Реже возбудили уголовное дело после падения работника с крыши ремонтируемого дома

В Реже, после падения работника ремонтной бригады с крыши двухэтажного дома, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, речь идет об инциденте, произошедшем 20 марта этого года. Установлено, что ООО "РС-Монолит" заключил договор с региональным фондом содействия капремонта на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 3 по ул. Победы в с. Глинское Режевского района. Рабочий спускал с крыши пиломатериалы без механизированной техники, предохранительного пояса или страховочного каната. Более того, на кровле дома отсутствовало ограждение.

Работник зацепился курткой за гвоздь, потерял равновесие и упал с крыши двухэтажного дома, получив множественные переломы.

По результатам проверки городская прокуратура направила материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. После этого и было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.