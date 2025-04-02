Впервые с 1945 года. Германия направила танки к границе с Белоруссией

Впервые после окончания Второй мировой войны Германия начала размещение своих войск на постоянной основе за рубежом. Как пишет Politico, бригада численностью почти 5 тысяч военных будет развернута в Литве около границы с Белоруссией. Это будет 45-я танковая бригада под командованием генерала Кристофа Хубера из состава 10-й танковой дивизии бундесвера.

Хубер сказал, что ему поставлена задача обеспечить защиту Литвы и восточного фланга НАТО, чему якобы угрожает Россия. Заявление имеет явный политический подтекст.

Хотя процесс начался еще в прошлом году, накануне под Вильнюсом прошла церемония официального вступления в строй немецкой танковой бригады. Состояния окончательной боеготовности бригада, как предполагается, достигнет к 2027 году. В бундесвере заявили, что поднятие флага бригады означает начало постоянного присутствия немецких военных в Литве.

Договоренность об этом между Литвой и Германией была достигнута в декабре 2023 года. Столько солдат и гражданских служащих бундесвер еще никогда не размещал за границей на постоянной основе. В прошлом году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это нагнетание напряженности у наших границ. Москва примет ответные меры.