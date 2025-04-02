Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Курске

Обломки сбитого украинского БПЛА упали на жилой дом в центре Курска, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Атака произошла минувшей ночью. "Обломки сбитого дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки по улице Чехова", - написал он в Telegram-канале.

Пострадавших нет. 60 жителей дома эвакуировали. Пиротехники полностью проверили отселенный подъезд, взрывоопасных предметов не обнаружено, заявил Хинштейн.

Как сообщило Минобороны РФ, прошедшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА над Курской областью. Еще четыре беспилотника было сбито над Ростовской областью, два дрона — над Белгородской областью.

В Таганроге в результате атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. К медикам обратились два человека с ожогами и порезами. В городе введен режим ЧС.