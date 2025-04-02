Голливудский актер Вэл Килмер скончался от пневмонии

Голливудский актер Вэл Килмер, сыгравший в кино Бэтмена и Джима Моррисона, скончался в возрасте 65 лет от последствий пневмонии. Его дочь Мерседес Килмер сообщила, что ее отец умер в Лос-Анджелесе.

В 2014 году у Килмера диагностировали рак горла, актеру удалось победить онкологическое заболевание и выйти на ремиссию.

Килмер дебютировал в кино в 1984 году, снявшись в пародии на шпионский боевик времен холодной войны "Совершенно секретно!". В 80-е и 90-е успех ему принесли роли в боевиках, но не только: в 1991 году Килмер снялся в роли Моррисона у Оливера Стоуна в фильме "The Doors". В 2004 тот же режиссер пригласил актера на роль отца Александра Македонского в фильм "Александр".