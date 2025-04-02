Белоярская АЭС получила лицензию на работу энергоблока №3 на ближайшие 15 лет

Белоярская АЭС сообщила о получении лицензии на работу энергоблока №3 до 2040 года. Ростехнадзор принял решение по итогам комплексной оценки технического состояния. Как сообщает пресс-служба БАЭС, все оборудование полностью соответствует актуальным требованиям безопасности.

"Энергоблок №3 Белоярской АЭС — это ключевое звено для будущего атомной энергетики. Именно здесь проходили промышленные испытания первые сборки на основе отработанного ядерного топлива — МОКС-топливо, а сейчас в активной зоне находятся новые сборки для подтверждения высокого качества топлива и материалов будущих энергоблоков IV поколения БН-1200М и БРЕСТ. Еще важнее бесценные знания нашего персонала, полученные в результате надёжной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах", — сказал директор БАЭС Иван Сидоров.

В пресс-службе отметили, что продление срока эксплуатации означает признание качества работы, "отвечающей лучшим мировым стандартам".