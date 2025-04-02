"Бессмертный полк в небе Югры" состоится в шести городах ХМАО

"Бессмертный полк в небе Югры" пройдет в этом году в шести городах региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пилотажной группы "Барсы".

Мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе.

"С 1 апреля мы начинаем собирать портреты героев войны. В ВК пилотажной группы уже приходят письма с просьбой разместить фото родственников на бортах наших самолетов. Прикрепляйте фото сообщением ВК с пометкой "Бессмертный полк", - говорится в сообщении, опубликованной в соцсетях "Барсов".