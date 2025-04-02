В Таганроге из-за атаки БПЛА случились два пожара

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь привёл подробности атаки беспилотников на Таганрог. Повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной.

Из-за атаки произошло возгорание в девятиэтажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57 и возле семиэтажного дома по улице Ленина, 147. Упавший БПЛА обнаружен также по адресу переулок 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушены. К медикам обратились два человека с ожогами и порезами.

С 23.15 в Таганроге введен режим ЧС. Утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. Из дома 57 по Чайкиной эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, написал Слюсарь в своём telegram-канале.