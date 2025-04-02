Большинство банков из топ-10 снизили реальные ставки по ипотеке

Ставки по базовым рыночным ипотечным кредитам снизились в большинстве банков из топ-10.

С 1 апреля шесть финансовых учреждений скорректировали диапазон полной стоимости таких займов на 0,5–1,5 п.п. ПСК опустили в "Сбере", ВТБ, "Альфа Банке", "Совкомбанке", Банке "Дом.РФ" и "Ак Барс Банке".

Банки закладывают в стоимость своих продуктов возможность смягчения ключевой ставки Центробанка РФ во второй половине 2025 года, сообщил начальник управления макроэкономического анализа "Совкомбанка" Никита Кулагин. Однако этот уровень остается для граждан заградительным, поскольку гораздо выгоднее купить жилье по льготной ипотеке, которая будет в пять раз ниже рыночной.

При этом первоначальный взнос по программам с господдержкой почти достиг трети от стоимости. В январе показатель был на рекордно высоком уровне — 32%, а по предварительной информации, за февраль он еще вырос — выше 33%, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что высокие ипотечные ставки (которые сохраняются следом за ключевой ставкой ЦБ) могут стать причиной сокращения новых проектов по строительству жилья в 2026 году. До такой степени, что на рынке возникнет дефицит предложения жилой недвижимости и, как следствие, - рост цен.