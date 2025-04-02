Госдума будет добиваться права студентов на бесплатный проезд

Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о предоставлении российским студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, речь идет обо всех видах общественного транспорта. Соответствующий проект закона был внесен в Думу в июне прошлого года. Госдума отклонила данный законопроект. По словам депутата, поездки на общественном транспорте "съедают" значительную часть скромного бюджета студента. Он также указал на невысокие стипендии.

Парламентарий отметил, что в молодежную партийную организацию приходит много обращений, в которых говорится, что учебные корпуса разбросаны по всему городу, обучающиеся вынуждены тратить ощутимые для них суммы на переезды, сообщает РИА "Новости".

Ранее председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила сократить прием студентов из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, столичные университеты начали "штамповать" специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве рынку труда.