Путин упростил порядок выдачи водительских прав гражданам Абхазии

Граждане Абхазии, у которых также есть гражданство России или вид на жительство, смогут получить водительские права в упрощенном порядке.

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Это затронет тех граждана, у которых есть действительное водительское удостоверение, полученное в Абхазии. На основании этого документа они получат российские права. Попадающим под эту категорию гражданам не нужно будет сдавать экзамены, и проходить обязательное медицинское освидетельствование.

Им могут выдать российское удостоверение на территории Абхазии. С этой целью будут задействованы уполномоченные лица, которых определит МВД России. Такие лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу водительских прав. Новые правила будут действовать до 1 апреля 2026 года, сообщает Forbes.

Ранее Путин встретился с избранным на досрочных выборах президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Гунба подчеркнул, что Абхазия развивается благодаря поддержке России.