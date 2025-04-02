"Светофор" подал иск о защите репутации из-за публикации Россельхознадзора

Продуктовая сеть "Светофор" подала иск о защите деловой репутации к Россельхознадзору.

Это произошло из-за публикации ведомства, в которой магазины названы "площадкой для сбыта фальсификата".

Как заявила директор сети по Центральному федеральному округу Елена Захаренко, компания посчитала заявление некорректным и предвзятым. Оно нарушает права торговой сети как хозяйствующего субъекта. Формулировка, которую использовал Россельхознадзор, подразумевает доказанное нарушение статьи Уголовного кодекса, отметила она.

По словам Захаренко, компания не согласна со многими из предъявленных данных о нарушениях. Торговая сеть собирается их оспаривать. Продукция поставщиков имела необходимые сертификаты. В компании сообщили, что Роспотребнадзор подал к сети 17 отдельных исков, тогда как по закону их следовало объединить в одно производство, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в работе сети магазинов "Светофор" найдено 34 млн нарушений. Речь идёт о списке, составленном в последние два года. Речь идёт, в частности, о продаже просроченной молочной продукции, неучтенных бутылок с питьевой водой и пивом.