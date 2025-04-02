ВСУ атакуют Ростовскую область

Вооруженные силы Украины атакуют Ростовскую область беспилотными летательными аппаратами.

Жители Таганрога сообщили минимум о четырёх взрывах над городом. Работает система ПВО. Обломки беспилотника упали во дворе дома Таганрога. На месте пожар. Повреждены пять машин.

Всего получили повреждения два многоквартирных дома. В окнах на первых этажах выбиты стёкла. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, предварительно, украинские БПЛА также летят в сторону Волгограда, сообщает Telegram-канал Mash.