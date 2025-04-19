Уральские паломники частицу Благодатного Огня скоро доставят в Екатеринбург

От входа патриарха Иерусалимского в Кувуклию до сошествия Благодатного огня в 2025 году прошло шесть минут.

В числе тех, что стал свидетелем чуда директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и депутат Законодательного собрания Алексей Свалов: «Поздравляем жителей Свердловской области и всех жителей России, всех православных христиан с праздником Светлой Пасхи. Благодатный огонь сошел в Иерусалим — жизнь продолжается. Христос воскресе!».

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова.

Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над местом, где был распят и воскрес Иисус Христос.

Паломники доставят святыню в столицу Урала уже сегодня ночью. Специальный борт каждый год помогают организовать Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-ленд». Прямо из аэропорта частица Огня направится в Свято-Троицкий кафедральный собор, а оттуда во все храмы Урала.