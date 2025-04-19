"Спартак" обыграл "Акрон", забив пенальти на 94-й минуте

Один из претендентов на чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне московский "Спартак" с трудом сумел обыграть дебютанта лиги – тольяттинский "Акрон".

Встреча 25-го тура чемпионата России прошла сегодня в Самаре и завершилась со счетом 2:3. Сначала экс-спартаковец Артем Дзюба реализовал пенальти, а затем Дмитрий Пестряков закрепил преимущество хозяев. Еще в первом тайме москвичи отыграли один гол, он на счету Тео Бонгонда.

Во второй половине игры игрок "Акрона" Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота и тем самым сделал для "Спартака" ничью. Стоит отметить, что на 45-й минуте "красно-белые" получали право на пенальти, но игрок гостей Эсекьель Барко не смог его реализовать.

Развязка наступила на 94-й минуте, когда спартаковцы заработали еще один 11-метровый. На этот раз Барко был точен, и москвичи победили со счетом 2:3.

По итогам матча "Спартак" вышел на второе место в таблице. "Акрон" занимает девятую строчку.

Напомним, что на этой неделе московский клуб разгромил в Кубке России "Урал" и выбил екатеринбургский клуб из турнира.