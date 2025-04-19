19 Апреля 2025
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Ректор государственного соцуниверситета Андрей Хазин отметил вклад Сергея Ситникова в развитие Костромской области

В администрации Костромской области состоялась рабочая встреча губернатора Сергея Ситникова с российским ученым Андреем Хазиным.

Андрей Хазин - государственный и общественный деятель. С 2004 по 2006 год был членом Совета Федерации от Костромской области - представителем от регионального законодательного собрания. Он также  академик Российской академии художеств, член высшего совета партии «Единая Россия», с февраля 2023 года - ректор Российского государственного социального университета.

В ходе встречи обсуждали вопросы социально-экономического развития Костромской области.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Я много езжу по региону. То, что происходит в последние годы это, конечно, впечатляет. Город стал чище, очень много отреставрированных зданий. Нет ощущения брошенности. Жизнь начала кипеть, это очень важно. Важно и то, что изменения происходят в экономике, образовании, здравоохранении. И не только в самой Костроме, а по всему региону. Понятно, что страна шагнула вперед. Но я много где бываю, далеко не везде скорость продвижения одинаковая. Есть очень богатые регионы, в Костромской области таких возможностей нет, поэтому работа, которая проводится здесь, она очень впечатляет. Я очень рад, что Сергей Константинович в этом году будет вновь избираться губернатором. И я уверен, что его поддержат избиратели. На встрече мы многие вопросы обсуждали, и я вижу, как Сергей Константинович заинтересован во всем, что он горит этим. Это важно. Еще один штрих - постоянное движение губернатора по территории области. Есть губернаторы, которые из своей резиденции не выезжают, а так управлять территорией невозможно. Видна личная заинтересованность. Она очень хорошо видна и приносит свои плоды», - отметил ректор РГСУ.

(2025)|Фото: adm44.ru

Также в ходе рабочей поездки в регионе Андрей Хазин посетил Богоявленский собор Костромского кремля, отметив, что совместная работа по возрождению храмового комплекса - это огромный вклад в духовную жизнь региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Собор - это конечно невероятный символ. И очень трогательно, что здесь в нижнем храме расположены доски с героями костромской земли за несколько сотен лет. Это традиция, которая в свое время началась в Храме Христа Спасителя, которая продолжилась в Морском соборе в Кронштадте. И вот теперь здесь - в Костроме. Особенно трогательно, что фамилии героев расположены в алфавитном порядке, когда маршалы соседствуют с рядовыми», - подчеркнул Андрей Хазин.

Теги: сергей ситников, андрей хазин, рабочая встреча, губернатор костромской области


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