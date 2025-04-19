На Урале многодетная мать назвала сына в честь героя, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом

На Среднем Урале многодетная мать назвала своего сына в честь героя-разведчика, который поднял знамя над Рейхстагом.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, жительница села Новоалексеевское Александра Кирякова на днях родила пятого сына. Новорожденного она назвала Мелитоном – в честь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии. В мае 1945 года он одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Ребенок появился на свет в Первоуральском перинатальном центре. Имя Мелитон грузинское и в России встречается редко, но мать это ничуть не смутило.

"Лет пять я вынашивала эту идею с тех пор, как прочитала про этот исторический факт. Это сразу как-то запало мне в душу, и тогда я решила, что если мне суждено еще родить когда-нибудь сына, обязательно назову его Мелитоном", - рассказала Александра.

Как добавили в департаменте, мальчик стал уже восьмым ребенком в этой уральской семье.